Tedis Ukraine вважає безпідставними звинувачення з боку правоохоронних органів

Торгова компанія Tedis Ukraine (раніше - "Мегаполіс-Україна"), найбільший тютюновий дистриб'ютор в Україні, повідомляє, що всі обвинувачення, висунуті щодо компанії, не мають під собою жодних підстав.

Згідно з прес-релізом компанії в п'ятницю, з моменту створення Tedis Ukraine здійснює свою діяльність виключно в правовому полі і будує бізнес, що генерує значну частину надходжень податків до бюджету України.

"Серед прямих або непрямих власників Tedis Ukraine немає ні російських компаній, ні громадян Росії. Власниками Tedis Ukraine є фізичні особи - громадяни України, Ірландії і Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в рамках розслідування справи "монополіста тютюнового ринку України" проводиться понад 100 обшуків.

"У монополіста тютюнового ринку України, а також на підприємствах "іже з ними" проводиться понад 100 обшуків... Київ, Одеса, Дніпро... Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків... це лише кілька епізодів "послужного списку" трудової діяльності компанії. 2,5 мільярда гривень! вивели у воюючу з нами країну", - написав він на сторінці в Facebook у п'ятницю.

За його словами, "бізнес-коріння" ведуть до Росії.

За даними генпрокурора Юрія Луценка, під впливом російського громадянина Ігоря Кесаєва, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначені особи, які всі свої рішення узгоджували з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР"/"ЛНР".

"Незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн", - повідомив Ю. Луценко, додавши, що для утримання монопольного становища фірма отримувала також сприяння з боку окремих державних органів.

Пізніше державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що прокуратура з ранку п'ятниці проводить обшуки в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), на підставі постанови Печерського райсуду Києва щодо компанії "Тедіс Україна".

Tedis Ukraine пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції в Україні з 40-50 оптовими торговцями і 80 тис. роздрібними торговцями.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".