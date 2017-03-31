Слідство оцінить роль колишнього та нинішнього керівництва АМКУ в схемі дистриб'ютора сигарет "Мегаполіс"

У рамках розслідування схем щодо ухиляння від сплати податків фірми ТОВ "Мегаполіс Україна" (нині "Тедіс Україна") має бути надано оцінку діяльності та ролі як колишнього, так і нинішнього керівництва Антимонопольного комітету України (АМКУ), заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"На мій погляд, окрім юридичної відповідальності за порушення санкцій, виведення капіталу, ймовірне фінансування терористичних організації, має бути надано оцінку колишньому та нинішньому керівництву АМКУ, яке, колишнє, створило цю монополію, а нинішнє не зруйнувало цієї монополії", - повідомив він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Ю. Луценко пояснив, що 2012 року склалася ситуація, коли виробники сигарет змушені були реалізовувати свою продукцію в роздрібних українських мережах через ТОВ "Мегаполіс".

"У нашій країні з 2012 року замість конкурентного ринку з'явилося монопольне утворення "Мегаполіс-Україна", - зазначив генпрокурор.

За його словами, під час слідчих дій правоохоронці вилучили фотографії власників компанії "в обнімку з Януковичем" (екс-президентом України Віктором Януковичем - ІФ).

"Після революції деякі українські фірми, які також здійснюють роздрібну торгівлю, звертаються до виробників сигарет: ми хочемо у своїх мережевих супермаркетах ... торгувати сигаретами, і виробники відправляють їх до "Мегаполіс" або "Тедіс-Україна". Це суперечить антимонопольному або конкурентному законодавству", - розповів Ю. Луценко.

Крім того, він констатував, що власники торговельних мереж зверталися до АМКУ з вимогою забезпечити конкурентне середовище в цій сфері, проте у відповідь діставали відмову або формальні відписки.

"Один раз АМКУ ухвалив рішення, визначивши, що "Мегаполіс" посідає монопольне становище на цьому ринку. Далі справа не пішла", - сказав генпрокурор.

За його словами, АМКУ накладав штрафи на монополіста, проте не було виконано дій, які б демонополізували цей ринок.

"Звісно, ми даватимемо оцінку згідно з їхніми посадовими обов'язками... Слідство оцінить роль кожної посадової особи АМКУ", - додав Ю. Луценко.

Він також зазначив, що у справі фігурує стаття 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.

Ю. Луценко пояснив, що компанія "Мегаполіс" діяла в кількох країнах пострадянського простору. Ця фірма в Україні має розгалужену структуру: співробітників, які організовували юридичне забезпечення діяльності, і людей, які співпрацювали з політиками та правоохоронцями.

Генпрокурор також зазначив, що не має інформації про те, що власник компанії Ігор Кесаєв в'їжджав на територію України після Революції гідності. З підлеглими він спілкувався дистанційно. Водночас, за інформацією Ю. Луценка, керівництво компанії "Тедіс Україна" перебуває на території України.

Він зазначив, що якщо І. Кесаєву буде оголошено підозру у скоєнні злочину, то лише в заочному порядку. "Нас нині більше цікавить фінансова частина", - додав генпрокурор.