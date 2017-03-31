Глава НБУ за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн грн доходу

Голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн грн доходу, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідну електронну декларацію внесено до реєстру електронних декларацій на сайті Національного агентства з запобіганню корупції.

Зокрема голова НБУ отримала 1,97 млн грн як річну заробітну плату, 52,572 млн грн як третій транш після продажу своєї частки в групі ICU Holdings Limited (Британські Віргінські о-ва) і 2,365 млн грн відсотків за депозитом в Укрексімбанку (Київ) на суму $2,655 млн.

Нацбанк уточнює, що В. Гонтарева з отриманого доходу сплатила 9,82 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 0,402 млн грн податку на дохід за депозитами і 0,851 млн грн військового збору.

У статті витрати глава центробанку вказала сплату 1,206 млн грн за освіту сина.

Члени сім'ї голови НБУ в 2016 році придбали у власність земельну ділянку площею 2,5 тис. кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль Mercedes Benz 2008 року випуску та офісне приміщення площею 68,7 кв. м.

Нацбанк нагадує, що голова правління в 2015 році задекларувала земельну ділянку площею 900 кв. м, житловий будинок площею 250 кв. м, квартиру площею 106 кв. м і два автомобілі: Porsche Panamera 2012 року випуску і Porsche Cayenne 2013 року випуску. Все зазначене майно в. Гонтарева придбала до того, як очолила Нацбанк.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги із торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна" (усі - Київ).

Раніше співвласником з часткою 22,74% і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку за пропозицією президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на посаду голови НБУ.

Після призначення В. Гонтарева продала свою частку в ICU холдингової компанії групи ICU Holdings Limited. Продаж передбачає п'ятирічної графік розрахунків, згідно з яким В. Гонтарева отримує черговий транш наприкінці кожного календарного року, починаючи з 2014 року. У 2015 році глава НБУ задекларувала 23,518 млн грн доходу від продажу своєї частки у компанії ICU Holdings Limited.

За підсумками операції основними партнерами групи залишилися Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, яким належить відповідно 6,58% і 9,99%.