Події

15:18 31.03.2017

Слідство у справі вбивства Вороненкова серйозно просунулося

Слідство у справі вбивства екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова просунулося в пошуках співучасників убивці, але поки що нікого не затримано, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Слідство досить серйозно просунулося в пошуках співучасників злочину", - повідомив Ю. Луценко журналістам у Києві у п’ятницю, додавши, що затриманих поки що немає, а подробиць він не може повідомити в інтересах слідства.

Як повідомлялося, екс-депутат Держдуми РФ Д.Вороненков був убитий у центрі Києва 23 березня. Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата та згодом помер у лікарні.

За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт") Антона Геращенка, вбивця - агент російських спецслужб, впроваджений в українські силові структури, Павло Паршов.

Служба безпеки України перевіряє, чи був П.Паршов агентом ФСБ Росії.

Крім того, журналістка телеканалу "СТБ" Олена Лунькова на своїй сторінці у Facebook написала, що у вбивці Д.Вороненкова був спільник Ярослав Левенець, з 2012 року - в розшуку за економічні злочини.

У прокуратурі Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство Д.Вороненкова, не коментують даних про розшук Я.Левенця.

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