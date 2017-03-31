Події

15:31 31.03.2017

Японія виділить $3,9 млн на підтримку людей і громад, що постраждали від конфлікту на сході України

Японія виділить $3,9 млн на підтримку людей і громад, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України, заявив посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

"Я радий оголосити, що з квітня 2017-го по березень 2018 року японський уряд через ООН та Червоний Хрест в Україні виділить на відновлення сходу України $4 млн", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Зокрема, $1,01 млн буде виділено через Програму розвитку ООН на економічне відновлення та відновлення критичної інфраструктури в східних регіонах України, ще $1,27 млн - на відновлення і розбудову миру, через Міжнародну організацію міграції - $0,97 млн на відновлення єдності та підтримку малого бізнесу в громадах, які постраждали від конфлікту на Донбасі, $0,87 млн планується виділити через ЮНІСЕФ на розвиток потенціалу сектора освіти на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, решту коштів буде виділено на інші проекти.

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко подякував Японії за стабільну підтримку проектів в Україні.

ВАЖЛИВЕ

Україна хоче подати позов проти російської авіакомпанії в Криму - Луценко

Луценко не має наміру йти з Генпрокуратури, не завершивши серйозних справ

Слідство у справі вбивства Вороненкова серйозно просунулося

Рішення про повернення державі акцій "Дніпроавіа" було ухвалено за позовом ФДМ

Глава НБУ за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн грн доходу

ОСТАННЄ

Наслідки блокади Донбасу та захоплення підприємств на НКТ призвели до зростання кількості переселенців у Маріуполі

"Дніпроавіа" може бути повернено державі для подальшого продажу - думка

Слідство оцінить роль колишнього та нинішнього керівництва АМКУ в схемі дистриб'ютора сигарет "Мегаполіс"

Tedis Ukraine вважає безпідставними звинувачення з боку правоохоронних органів

Понад 140 засуджених померли в українських колоніях з початку року

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные брюки цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА