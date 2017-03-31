Японія виділить $3,9 млн на підтримку людей і громад, що постраждали від конфлікту на сході України

Японія виділить $3,9 млн на підтримку людей і громад, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України, заявив посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

"Я радий оголосити, що з квітня 2017-го по березень 2018 року японський уряд через ООН та Червоний Хрест в Україні виділить на відновлення сходу України $4 млн", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Зокрема, $1,01 млн буде виділено через Програму розвитку ООН на економічне відновлення та відновлення критичної інфраструктури в східних регіонах України, ще $1,27 млн - на відновлення і розбудову миру, через Міжнародну організацію міграції - $0,97 млн на відновлення єдності та підтримку малого бізнесу в громадах, які постраждали від конфлікту на Донбасі, $0,87 млн планується виділити через ЮНІСЕФ на розвиток потенціалу сектора освіти на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, решту коштів буде виділено на інші проекти.

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко подякував Японії за стабільну підтримку проектів в Україні.