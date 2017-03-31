Події

15:32 31.03.2017

Україна хоче подати позов проти російської авіакомпанії в Криму - Луценко

Україна має намір подати судовий позов проти російської авіакомпанії, яка працює в Криму, заявляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Ми нині плануємо виставити російській авіакомпанії, яка не сплачує відповідних платежів, використовуючи наш простір, приземляючись на території Крим, позов близько 5 млн грн", - сказав Ю.Луценко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він також розповів, що "триває робота з відстеження морських засобів, які заходять до кримських портів".

Генпрокурор не захотів розголошувати деталей, зазначивши, що нині розробляється "алгоритм притягнення до відповідальності і за це".

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