Наслідки блокади Донбасу та захоплення підприємств на НКТ призвели до зростання кількості переселенців у Маріуполі

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявляє про збільшення кількості вимушених переселенців, які переїжджають до Маріуполя (Донецька область) унаслідок блокади Донбасу та захоплення підприємств на непідконтрольній території регіону.

"Дуже професійні інженерні кадри зараз покидають металургійні підприємства, шахти, а також підприємства, які працювали і були зареєстровані в Україні, переїжджають до Маріуполя", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Віце-прем'єр зазначив, що актуальним є питання організації розміщення цих переселенців.