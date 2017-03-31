"Бориспіль" продовжує переговори з Ryanair, але наразі не може піти на його умови

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ), найбільший аеропорт країни, продовжує комерційні переговори з найбільшим європейським лоу-костом - ірландською авіакомпанією Ryanair, але наразі не може погодитись на запропоновані авіаперевізником умови.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябикін під час зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

"Ті тарифи, які просить Ryanair, аеропорт наразі дати не може, навіть з урахуванням усіх знижок", - констатував він.

За словами голови аеропорту, "Бориспіль" запропонував перевізникові свою публічну оферту, але для виконання умов Ryanair необхідні зміни до наказів Міністерства інфраструктури України, що регулюють тарифи і знижки для всіх авіакомпаній.

Як повідомлялося, найбільший європейський лоу-кост авіаперевізник Ryanair у жовтні поточного року має намір запустити рейси за чотирма напрямками з Києва та сімома зі Львова.

Як повідомив комерційний директор компанії Девід О'Браєн із Києва буде запущено рейси до Ейндговена, Лондона, Манчестера та Стокгольма. Загалом планується 15 рейсів на тиждень на зазначених напрямках.

Зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндговена, Берліна та Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

За словами Д.О'Браєна, рейси зі Львова до Ейндговена, Лондона, Берліна, Будапешта та Меммінгена здійснюватимуться двічі на тиждень, до Кракова та Вроцлава - тричі на тиждень. Рейси з Києва до Ейндговена та Манчестера виконуватимуться тричі на тиждень, Стокгольма - чотири, Лондона - п'ять разів на тиждень. Загалом компанія має намір перевозити з Києва та Львова по 250 тис. пасажирів щороку.

Д.О'Браєн зазначив, що Україна стане 34-ю країною в мережі компанії.

"Цього року ми перевеземо 120 млн пасажирів і протягом наступних восьми років додаватимемо до потоку по 10 млн пасажирів на рік", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть літаки компанії базуватися в Україні, він сказав: "Поки що ні, але це хороша тема до обговорення. Ще однією темою для майбутнього може бути співпраця з "Міжнародними авіалініями України".