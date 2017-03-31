Події

16:36 31.03.2017

Заощадження українців у 2016 р. скоротилися на 18,4 млрд грн

Заощадження українців у 2016 році скоротилися на 18,4 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики в п'ятницю.

За її даними, номінальні доходи населення за цей період зросли на 15,4%, а наявний дохід, який може бути використаний на придбання товарів та послуг, - на 14,2%.

Статвідомство також повідомляє, що реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшилися на 0,3%.

Наявний дохід із розрахунку на одну людину минулого року становив 35,61 тис. грн, що на 4,566 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

Витрати населення за звітний період збільшилися на 17,3%.

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