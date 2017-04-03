Онлайн-трансляція "круглого столу" на тему "Нова ера української енергетики: за крок до ухвалення закону "Про ринок електроенергії"

У понеділок, 3 квітня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему "Нова ера української енергетики: за крок до ухвалення закону "Про ринок електроенергії". Учасники: народний депутат України Лев Підлісецький; перший секретар представництва ЄС в Україні Ернандез Хосе Мануель; спеціаліст із ринку електроенергії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Станіслав Масевич; президент Асоціації операторів розподільчих електромереж Віталій Григоровський; президент Енергетичної асоціації України Василь Котко; перший заступник Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква; радник директора ДП "Енергоатом" Сергій Бедін; директор з розвитку ринків і обслуговання клієнтів ДП "НЕК "Укренерго" Андрій Немировський; директор ПП "Траненергоконсалтинг" Світлана Голікова, радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех. Очікується участь: директора департаменту електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ольги Буславець; члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Володимира Євдокимова, управляючого партнера IMEPOWER Юрія Кубрушка (Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.