Бойовики обстріляли українських прикордонників на КПВВ "Мар’їнка"

Незаконні збройні формування (НЗФ) обстріляли зі стрілецької зброї українських прикордонників на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" на лінії розмежування в Донецькій області, повідомляє штаб АТО.

"Сьогодні після обіду з боку населеного пункту Олександрівка на непідконтрольній Україні території проросійські незаконні збройні формування обстріляли позиції контрольного поста КПВВ "Мар’їнка", де несуть службу прикордонники", - повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю з посиланням на прес-службу Краматорського прикордонного загону.

Як зазначено, обстріл вівся зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

Постраждалих немає. Вогонь у відповідь українські прикордонники не відкривали.