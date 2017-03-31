Гройсман в е-декларації-2016 зазначив 15,8 млн грн доходів, а також 18 млн грн, $802 тис. і EUR477 тис. на рахунках у банках

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій задекларував 15,8 млн грн доходів, а також 18 млн грн, $802 тис. та EUR477 тис. на рахунках у банківських установах.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, е-декларацію В.Гройсмана оприлюднено 31 березня 2017 року.

Так, прем'єр задекларував 2,4 млн грн, $870 тис. і EUR460 тис. готівкових коштів. Також в е-декларації зазначено дві квартири, два будинки і чотири земельні ділянки.

В.Гройсман володіє двома земельними ділянками в с. Бохоники (Вінницька область) площею 1,5 тис. кв. м і 1 тис. 499 кв. м, ділянкою у Вінниці площею 237 кв. м, двома житловими будинками в с. Бохоники площею 534 кв. м та 461,1 кв. м.

Він також володіє нежитловим приміщенням (магазин промислової групи товарів) у м. Вінниці площею 1 тис. 051,6 кв. м, двома вбудованими приміщеннями площею 112,8 кв. м і 111,2 кв. м, будівлею магазину площею 143,5 кв. м і магазином площею 736,9 кв. м.

В.Гройсман із дружиною, дочкою та сином користуються квартирами, які належать Аліні Бурлаці у Вінниці площею 61,5 кв. м та в Києві площею 59,6 кв. м.

Крім того, прем'єр задекларував десять годинників: Ulysse Nardin, Audemars Piguet, два Rolex, Parmigiani Fleurier, два Girard-Perregaux, два Breguet; два набори запонок із дорогоцінного металу, інкрустованих коштовним камінням.

Дружина прем'єра задекларувала два годинники Ulysse Nardin, три персні з дорогоцінного металу з коштовним камінням і три пари сережок.

Вона також володіє автомобілем Volkswagen Touareg (2011 року випуску), 80% у ТОВ "Магігранд".

Прем'єр володіє знаком для товарів і послуг ГРАНД СІТУ.

У 2016 році прем'єр одержав на посаді спікера Верховної Ради заробітну плату в сумі 30 тис. 182 грн, на посаді прем'єра - 251 тис. 095 грн.

В.Гройсман також одержав від оренди нерухомого майна 4 млн 236 тис. грн, а від продажу - 11 млн 130 тис. 215 грн; відсотки від вкладу в Ощадбанку - 154 тис. 009 грн і в Промінвестбанку - 35 грн.

Дружина прем'єра задекларувала одержання в 2016 році 154 тис. 789 грн зарплати від ТОВ "Магігранд", доходу від зайняття підприємницькою діяльністю - 1 млн 403 тис. грн, одержання допомоги при народженні дитини в сумі 15 тис. 253 грн.

Дочка прем'єра отримала відсотки від вкладу в Приватбанку в сумі 4 тис. 933 грн.

Крім того, прем'єр має 308 тис. грн $40 тис. готівкових коштів, вклад у банку Креді Агріколь Банк у 12 млн 896 тис. 929 грн, у Приватбанку - 29 тис. 013 грн та EUR 16,2 тис., а в Промінвестбанку - 3 тис. 527 грн, в Ощадбанку - 5 млн 122 тис. 006 грн, $802 тис. 807, EUR461 тис. 027.

Дружина прем'єра задекларувала 340 тис. грн і $52 тис. готівкових коштів, вклад в Ощадбанку в сумі $321 тис. 021, у Приватбанку - 122 тис. 362 грн.

Прем'єр вказав оплату послуг з авіаперевезення за маршрутом Київ - Нью-Йорк - Київ на суму 232 тис. 253 грн.