Ан-132D успішно здійснив свій перший політ

Літак Ан-132D виробництва держкорпорації "Антонов" у п'ятницю успішно здійснив свій перший політ, перелетівши з аеродрому ДК (Святошин) на аеродром Гостомель (Київська обл.).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після приземлення на аеродромі Гостомель екіпаж літака зустрів президент України Петро Порошенко, українські чиновники та представники Саудівської Аравії.

"До створення цього транспортного літака долучилися провідні підприємства – лідери літакобудування світу - компанії США, Великої Британії, Франції, Німеччини та багатьох інших держав. Ан-132D - унікальний приклад в історії української авіації, який доводить необхідність розвитку, впровадження виробничої кооперації із західними партнерами. Наголошую, зараз ця кооперація відбувається з країнами - членами НАТО. Це відповідає стратегії розвитку нашої держави", - заявив П.Порошенко, виступаючи перед присутніми.

Президент висловив сподівання, що у співпраці з іноземними партнерами Ан-132D буде запущено в серійне виробництво.

"Для нас зараз партнерство з нашими саудівськими друзями є особливо важливим в умовах розриву кооперативних зв'язків з країною-агресором - Російською Федерацією", - зазначив П.Порошенко.

Як повідомлялося, 20 грудня 2016 р. ДП "Антонов" (Київ) завершило спорудження літака-демонстратора нового багатоцільового Ан-132D вантажопідйомністю 9,2 тонн для Саудівської Аравії. Урочиста церемонія викатки нового літака з цеху остаточного складання відбулася на ДП за участю П.Порошенка.

Виступаючи, П.Порошенко зазначив, що новий Ан-132D будується в широкій міжнародній кооперації за участю провідних світових авіавиробників. При цьому він наголосив: "Ан-132D побудовано в рекордно короткі терміни - лише за півтора року. І попереду велика робота з випробування літака". Він висловив упевненість у хороших ринкових перспективах проекту, уточнивши, що потреба ринку в новому Ан-132 до 2035 року оцінюється в 260-290 одиниць.

Як планується, після серії наземних і льотних випробувань навесні 2017 року новий багатоцільовий Ан-132D буде представлено потенційним замовникам у Королівстві Саудівська Аравія.

За даними аравійської сторони, нині в Саудівській Аравії вже триває підготовка необхідної інфраструктури за програмою Ан-132.

Багатоцільовий Ан-132 вантажопідйомністю 9,2 тонн - модифікація легкого транспортного Ан-32, який має замінити на ринку Ан-32 та Ан-26. Програму Ан-132 реалізує ДП "Антонов" у рамках укладеної у квітні 2015 року угоди в кооперації з саудівськими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) і Taqnia Aeronautics Co. Літак будується у рамках міжнародної кооперації за участю провідних західних виробників: канадських Pratt & Whitney Canada та CMC Electronics, американської Honeywell, французької Liebherr, британської Dowty Propellers.

Під час Le Bourget-2015 (Париж) ДП "Антонов", саудівська Taqnia, УкрНДІАТ, "Алтіс Холдинг (Україна) і Broetje-Automation (Німеччина) підписали протокол про наміри щодо проектування й будівництва авіаційного заводу в Саудівській Аравії. За попередніми оцінками, внутрішня потреба саудівського замовника і його силових структур у багатоцільовому Ан-132 і його модифікації оцінюється в близько 80 машин. Потреба ринку в новому Ан-132 на період до 2025 року - понад 200 машин.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків найширшого призначення. Підприємство співпрацює із 76 країнами світу. За рішенням уряду, з квітня 2015 року підприємство входить до складу держконцерну "Укроборонпром".