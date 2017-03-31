Порошенко обговорив з учасниками АТО ініціативу щодо відновлення військових судів

Учасники антитерористичної операції звернулися до президента України Петра Порошенка з пропозицією щодо відновлення військових судів, повідомила прес-служба глави держави.

У повідомленні зазначено, що П.Порошенко в п'ятницю зустрівся з військовослужбовцями - Героями України, учасниками АТО, які були на церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України ім. І.Черняховського.

Під час зустрічі Герой України, генерал-майор Андрій Ковальчук звернувся до президента з проханням звернути увагу на справу колишнього першого заступника керівника АТО, генерал-майора Збройних сил України Віктора Назарова, якого за рішенням Павлоградського міськрайсуду було засуджено до семи років ув'язнення.

"Кожен командир, починаючи від командира відділення, почуває себе поставленим на коліна саме тому, що приймає управлінські рішення. А судять люди, які поняття не мають, що таке управлінське рішення саме у військовій сфері", - сказав А.Ковальчук і запропонував П.Порошенку відновити військові суди.

"Коли війна закінчиться, вони будуть непотрібні, але на сьогодні вони дуже потрібні, вкрай потрібні", - наголосив А.Ковальчук.

Він зазначив, що в ЗСУ дуже багато командирів, які готові приймати рішення, але випадок із генералом В.Назаровим демотивує їх. "Страх прийняти рішення - це дуже погано", - наголосив А.Ковальчук.

У свою чергу президент зазначив, що вже дав свою оцінку щодо висновків суду у справі В.Назарова. "Жодним чином це не применшує наші співчуття родинам загиблих героїв. Але ми маємо чітко розуміти, що і експерти, яких залучають до експертиз, повинні мати відповідну компетенцію, кваліфікацію і досвід, так само, як і судді та слідчі", - наголосив П.Порошенко.

На зустрічі також був міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, голова Адміністрації президента Ігор Райнін та заступник голови АПУ Валерій Кондратюк.

Як повідомлялося, 28 березня 2017 року президент України П.Порошенко заявив, що має намір запропонувати відновлення спеціальних військових судів, згідно з міжнародною практикою, оскільки оцінювати дії військових командирів у бойовій обстановці мають військові, а не цивільні фахівці.

Міністр оборони України Степан Полторак підтримав ініціативу президента України про створення військових спецсудів.

Приводом для такої ініціативи став вирок, ухвалений 27 березня Павлоградським судом, що визнав винним і засудив до семи років ув'язнення генерала Віктора Назарова, якого обвинувачували в службовій недбалості, що спричинила катастрофу військово-транспортного літака Повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

У ніч на 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу був збитий військово-транспортний літак Повітряних сил ЗС України Іл-76 під час заходження на посадку на аеродром у Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.