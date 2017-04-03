Транслція прес-конференції на тему "Ухвалення закону, що стимулює спалювання побутових відходів, стане чорним днем для екології та економіки України"

У понеділок, 3 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему: "Ухвалення закону, що стимулює спалювання побутових відходів, стане чорним днем для екології та економіки України". Учасники: народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Альона Бабак, науковий співробітник Інституту природокористування НАНУ, кандидат економічних наук Тетяна Омельяненко, засновник еко-проекту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська, голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров (вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел.: (067) 393-35-37, (050) 548-45-99.