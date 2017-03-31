Київ оголосив про завершення опалювального сезону з 1 квітня, йдеться в повідомленні на сайті Київської міської адміністрації (КМДА) в п'ятницю.

Відповідне розпорядження №368 від 31 березня підписав міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, отриманий прогноз погоди свідчить, що з 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура в столиці буде вища за +8°. Періодів різкого похолодання, як у березні, Укргідрометцентр не прогнозує.

"Ми отримали майже 3 тис. звернень від киян, які просять уже вимкнути опалення, оскільки вартість цієї послуги надзвичайно висока. Тому ми використовуємо кожну можливість для економії киян. Цього року опалювальний сезон завершиться ще раніше порівняно з попереднім роком", - сказав П.Пантелеєв.

Завершення опалювального сезону, як і його старт, триває близько семи днів.

Раніше, 30 березня, про завершення опалювального сезону з 1 квітня оголосили Одеса та Львів.