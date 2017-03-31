"Нафтогаз" пропонує газотранспортні потужності на кордоні зі Словаччиною для імпорту газу у квітні

НАК "Нафтогаз України" запрошує зацікавлені компанії до використання у квітні 2017 року вільних газотранспортних потужностей, заброньованих компанією в пункті Будінце на українсько-словацькому кордоні.

У НАК зазначають, що це дасть змогу забезпечити стабільне постачання природного газу в Україну та збільшить конкуренцію на внутрішньому ринку торгівлі газом.

"Усім зацікавленим компаніям "Нафтогаз" пропонує звернутися для обговорення умов використання вільних потужностей. Компанія готова запропонувати постачальникам гнучкий механізм взаємодії залежно від обсягів і термінів постачання газу", - йдеться в повідомленні.

У запиті необхідно зазначити очікуваний обсяг газотранспортних потужностей, а також шипер-код постачальника в системі оператора газотранспортної системи Словаччини Eustream, a.s.

За наявності вільних потужностей у зазначений період "Нафтогаз" надішле контрагенту перелік документів, необхідних для проведення процедури перевірки контрагента, та проект угоди про конфіденційність. Після виконання цих процедур НАК надасть контрагенту відповідну комерційну пропозицію.

"Вільні потужності надаватимуться компаніям у міру укладання відповідних угод. "Нафтогаз" залишає за собою право прийняти або відхилити будь-який запит на використання газотранспортних потужностей до моменту укладення угоди, а також скасувати процес прийняття запитів на використання газотранспортних потужностей без взяття на себе будь-яких зобов'язань перед заявниками", - додали в НАК.

Як повідомлялося, наприкінці лютого головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив про плани компанії у квітні суттєво знизити обсяги імпорту газу.