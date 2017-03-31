Порошенко: Школа має навчити українських дітей мислити, самостійно приймати рішення

Президент України Петро Порошенко вважає, що сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їх практичне застосування та реалізацію.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час засідання Національної ради реформ у п'ятницю П.Порошенко наголосив, що питання якісної та сучасної освіти в Україні - це питання надзвичайної відповідальності та важливості.

За словами президента, близько 10 млн українських громадян нині навчаються в середній школі, в системі професійно-технічної освіти, у вищій школі.

"Питання освіти є топ-пріоритетом для нашої держави... Реформа освіти - є одним із перших пріоритетів", - заявив П.Порошенко, зазначивши, що умілий і талановитий народ - головний капітал і надбання держави, який зробить Україну конкурентоздатною та інноваційною.

Глава держави наголосив, що здобуття базових знань і умінь, визначення всієї подальшої освітньої траєкторії, формування самої людини відбувається у двох інститутах - у сім'ї та в школі.

"Україна має розгалужену мережу загальноосвітніх навчальних закладів, успадковану ще з радянських часів. Розгалужена мережа - це плюс. Але точно є й мінуси. Ця розгалужена мережа не відповідає вимогам сучасності", - вважає президент.

Він додав, що в сучасній освіті базові знання з урахуванням розвитку світу мають оновлюватися. Раніше це відбувалося кожні 50 років, потім - кожні 40 років, потім - кожні 30. На сьогодні це потребує певного оновлення за основними видами науки кожні п’ять-десять років. "І вже старими підручниками, без застосування сучасних інтерактивних методів навчання, ми обійтися не зможемо", - наголосив президент.

Тому, на його думку, є великий суспільний запит на реформування насамперед усієї середньої освіти. "Школа має стати не лише джерелом знань, а й навчити наших дітей вчитися, думати, мислити, самостійно приймати рішення. Це, можливо, один із найважливіших уроків, який вони мають винести зі школи. Упевнений, що вони мають орієнтуватися не на накопичення знань, а на їх практичну реалізацію, практичне застосування", - сказав П.Порошенко.

Президент також зазначив, що необхідно забезпечити рівний доступ до якісної освіти всім дітям незалежно від їх місця проживання, соціального статусу або фізичних можливостей.