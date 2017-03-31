Події

20:01 31.03.2017

Порошенко: Школа має навчити українських дітей мислити, самостійно приймати рішення

Президент України Петро Порошенко вважає, що сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їх практичне застосування та реалізацію.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час засідання Національної ради реформ у п'ятницю П.Порошенко наголосив, що питання якісної та сучасної освіти в Україні - це питання надзвичайної відповідальності та важливості.

За словами президента, близько 10 млн українських громадян нині навчаються в середній школі, в системі професійно-технічної освіти, у вищій школі.

"Питання освіти є топ-пріоритетом для нашої держави... Реформа освіти - є одним із перших пріоритетів", - заявив П.Порошенко, зазначивши, що умілий і талановитий народ - головний капітал і надбання держави, який зробить Україну конкурентоздатною та інноваційною.

Глава держави наголосив, що здобуття базових знань і умінь, визначення всієї подальшої освітньої траєкторії, формування самої людини відбувається у двох інститутах - у сім'ї та в школі.

"Україна має розгалужену мережу загальноосвітніх навчальних закладів, успадковану ще з радянських часів. Розгалужена мережа - це плюс. Але точно є й мінуси. Ця розгалужена мережа не відповідає вимогам сучасності", - вважає президент.

Він додав, що в сучасній освіті базові знання з урахуванням розвитку світу мають оновлюватися. Раніше це відбувалося кожні 50 років, потім - кожні 40 років, потім - кожні 30. На сьогодні це потребує певного оновлення за основними видами науки кожні п’ять-десять років. "І вже старими підручниками, без застосування сучасних інтерактивних методів навчання, ми обійтися не зможемо", - наголосив президент.

Тому, на його думку, є великий суспільний запит на реформування насамперед усієї середньої освіти. "Школа має стати не лише джерелом знань, а й навчити наших дітей вчитися, думати, мислити, самостійно приймати рішення. Це, можливо, один із найважливіших уроків, який вони мають винести зі школи. Упевнений, що вони мають орієнтуватися не на накопичення знань, а на їх практичну реалізацію, практичне застосування", - сказав П.Порошенко.

Президент також зазначив, що необхідно забезпечити рівний доступ до якісної освіти всім дітям незалежно від їх місця проживання, соціального статусу або фізичних можливостей.

ВАЖЛИВЕ

Єдиний реєстр відшкодування ПДВ розпочне роботу 1 квітня - Порошенко

Ан-132D успішно здійснив свій перший політ

Гройсман в е-декларації-2016 зазначив 15,8 млн грн доходів, а також 18 млн грн, $802 тис. і EUR477 тис. на рахунках у банках

Бойовики обстріляли українських прикордонників на КПВВ "Мар’їнка"

Україна хоче подати позов проти російської авіакомпанії в Криму - Луценко

ОСТАННЄ

В Іспанії затримали матір нардепа О.Онищенка Інессу Кадирову - ЗМІ

СБУ заборонила в'їзд в Україну російському дизайнеру та блогеру Артемію Лебедєву

"Нафтогаз" пропонує газотранспортні потужності на кордоні зі Словаччиною для імпорту газу у квітні

Київ оголосив про завершення опалювального сезону з 1 квітня

Порошенко обговорив з учасниками АТО ініціативу щодо відновлення військових судів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
насосы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА