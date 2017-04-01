Суд заочно заарештував Боделана у рамках розслідування справи про трагедію 2 травня в Одесі

Печерський районний суд Києва у складі колегії із трьох суддів виніс рішення про заочний арешт екс-керівника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимира Боделана.

Відповідне рішення від 23 березня оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

У рішенні зазначається, що В.Боделан є підозрюваним у справі за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини) Кримінального кодексу України. При цьому, виходячи з викладених у рішенні відомостей, слідство безпосередньо пов'язує усний наказ В.Боделана направляти пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій в місця масового перебування людей тільки за його розпорядженням зі смертю 42 людей у Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.

Зокрема, слідство наводить дані про те, що віддавши вищезазначений наказ, В.Боделан безпосередньо перебував в період часу з 19.30 до 19.55 на Куликовому полі, був очевидцем поширення пожежі в Будинку профспілок, знав, що в будинку є люди, позбавлені можливості врятуватися.

"Тобто, внаслідок явного залишення Особою_4 (йдеться про В.Боделана – ІФ), Особою_7, Особою_8, Особою_9, Особою_10 без допомоги осіб, які перебували під час пожежі в будинку, розташованому за адресою: м. Одеса, площа Куликове поле, 1, в небезпечному для життя стані і без можливості вжити заходів для самозбереження внаслідок пожежі, загинуло 42 людини", - йдеться в матеріалах рішення суду.

Також в цьому судовому рішенні слідство розкриває причини смерті людей у Будинку профспілок. Зокрема, смерть 8 людей була спричинена множинними тілесними ушкодженнями та настанням шоку внаслідок падіння з висоти. Смерть 9 людей настала внаслідок отруєння оксидом вуглецю. Смерть 12 людей настала внаслідок отруєння невідомими газами, парами і продуктами горіння. Смерть 13 осіб настала в результаті отримання різного ступеня опіків, тілесних пошкоджень внаслідок термічного впливу і настання шоку.

У свою чергу В.Боделан на своїй сторінці в Facebook повідомив, що не вважає себе винним, а це рішення суду називає політично мотивованим.

"У нашій країні закони підмінюються політичними інтересами, ті, хто порушує закони, стають героями, а невинні стають жертвами. Все це робиться на догоду правлячої верхівки нашої країни, на догоду тим, хто прагне нав'язати нашому народові "нові порядки" - порядки схожі з фашистськими, - написав він. - Я не раз давав свідчення слідчим і публічно говорив про те, як працювала Служба порятунку цього дня. Все це дуже легко перевірити, але робити цього ніхто не має наміру, потрібний стрілочник і його знаходять в моїй особі... Я все зробив, що міг, але відчуття болю залишається, і я знову і знову схиляю свою голову не лише перед пам'яттю загиблих, а й перед їхніми батьками, родичами, друзями. Це залишиться у мене на все життя".

В.Боделан також повідомив, що покладає провину за загибель людей на тих, хто був організатором трагедії, на тих, хто не запобіг цьому вбивству, на тих, хто вбив працівника пожежної служби на вулиці міста, хто захопив пожежну машину і використовував її для тарану мирних жителів, на тих, хто стріляв у людей і, насамкінець, на керівників не тільки області, а й країни".

1 квітня 2016 року В.Боделан написав у Facebook, що залишив Україну. Наразі він перебуває в розшуку. При цьому на своїй сторінці екс-чиновник повідомляв про відвідування Парижа і Барселони.

Як повідомлялося, Національна поліція України оголосила в розшук колишнього керівника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області В.Боделана. Згідно з оприлюдненими даними, у МВС є постанова суду про дозвіл на затримання В.Боделана з метою приводу.

В.Боделан втік 1 березня цього року і як підозрюваний розшукується за ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Як повідомлялося, згідно з даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під час подій 2 травня 2014 року в Одесі В.Боделан заборонив без його особистої команди пожежним екіпажам виїжджати на Куликове поле, де під час пожежі в Будинку профспілок або одразу після нього загинули 42 із 48 жертв трагедії.

Надалі В.Боделан заявляв, що люди в Будинку профспілок загинули не від вогню.

Пізніше він був відсторонений від посади на період розслідування цих подій і якийсь час провів у Росії.

У листопаді 2015 року Міжнародна консультативна група з нагляду за розслідуванням насильницьких дій в Одесі 2 травня 2014 року оприлюднила свій звіт, в якому назвала неефективним розслідування цієї трагедії відповідними органами в Україні. Зокрема у звіті було відзначено відсутність зрушень у розслідуванні дій посадових осіб ГУ ДСНС України в Одеській області.

В.Боделан – син колишнього мера Одеси Руслана Боделана (1998-2005 рр.). Після помаранчевої революції Р.Боделан був звинувачений у низці злочинів і оголошений в розшук, через що переховувався в Росії, де обіймав посаду заступника начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту. У 2010 році з нього було знято всі звинувачення, і він повернувся в Одесу.

2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 людей і понад 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України розпочали близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів.