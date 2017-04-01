Нинішній адміністрації США потрібен час для вироблення основних засад політики щодо Росії – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі програми Good Morning America, що, на думку Москви, поточна адміністрація США ще перебуває в стадії формулювання своєї політики щодо РФ, і що Росія чекатиме подальших кроків Вашингтона.

"Ми доволі терплячі для очікування, до того моменту, коли стане зрозуміло, які саме підходи (до Росії - ІФ) у нинішньої адміністрації. Ми розуміємо, що їм – нинішній адміністрації – все ще потрібен час, щоб точніше сформулювати свої основні ідеї щодо Росії", - сказав він.

Д.Пєсков також заявив, що наразі російсько-американські відносини в "максимально можливій точці", і це є "дуже небезпечною" тенденцією.

Прес-секретар також висловив жаль у зв'язку з тим, що Росія і російсько-американські відносини стали "жертвою" внутрішньополітичної боротьби в США.

"І в Сполучених Штатах є певні люди, і вони хочуть і будуть прагнути до того, щоб використовувати російську карту у своїй грі, але у внутрішньополітичній грі", - зазначив Д.Пєсков, додавши при цьому, що подальше погіршення відносин між двома країнами не відповідає інтересам народів ні Росії, ні США.