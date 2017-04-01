Заступника начальника відділу Держпраці можуть позбавити волі на 4 роки за хабар у $2тис.

Харківська місцева прокуратура №5 передала в Ленінський райсуд міста обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу Головного управління Державної служби України з питань праці в області, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника одного з відділів ГУ Держпраці в області отримав від підприємця 2 тис. доларів США. За ці гроші посадовець пообіцяв не вносити до акта перевірки виявлені порушення вимог охорони праці в приміщенні для автошколи, яку мав намір відкрити підприємець, і надати позитивний висновок", - цитує прес-служба керівника місцевої прокуратури Андрія Бугаєва.

Чиновника було затримано під час отримання грошей в лютому. На вимогу прокуратури Червонозаводський райсуд Харкова усунув підозрюваного з посади, доки він перебував під домашнім арештом.

Максимальна санкція статті, інкримінованої чиновнику, передбачає 4 роки позбавлення волі.