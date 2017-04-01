Події

13:14 01.04.2017

Бойовики з опівночі 12 разів порушили режим тиші

Бойовики з початку доби порушили режим тиші 12 разів, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Станом на 12.00 сьогодні зафіксовано вже 12 обстрілів противника по українських позиціях. Двоє з них – мінометні, калібром 82 і 120 мм. Це сталося вночі в районі н. п. Луганське. Інші обстріли з легкого озброєння. Українські військові суворо дотримуються режиму тиші і вогонь не відкривають", - сказав А.Лисенко в суботу на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналіста.

Раніше в суботу повідомлялося про 10 випадків обстрілу з боку бойовиків (з опівночі).

Як відомо, 29 березня в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленості про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня і про розведення сил у Станиці Луганській з 6 квітня.

30 березня в Міністерстві оборони України заявили про готовність до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня, досягнутих у Мінську.

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