Поранений біля Мар’їнки півмісяця тому український військовий помер у госпіталі в Дніпрі

Десять українських військовослужбовців дістали поранень і травм за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, в госпіталі в Дніпрі помер військовий, який був поранений 12 березня, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих немає, але 10 військовослужбовців дістали поранень і травм, з них двоє – з Нацгвардії, решта – ЗСУ. Також у госпіталі в Дніпрі помер військовий, поранений у Мар'їнки 12 березня", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.