РФ може взяти участь у Євробаченні-2017 з учасником, який не порушував українського законодавства – Кириленко

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявляє, що Росія може взяти участь у конкурсі Євробачення-2017 в Києві, якщо представить учасника, який не порушував українських законів, а вимагати від України порушувати власне законодавство неприпустимо.

"Я можу ще раз повторити, що Росія може взяти участь у Євробаченні-2017 в Києві, але якщо буде такий учасник, який не порушував українського законодавства. І, я думаю, точно таке рішення ухвалила б Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща або будь-яка інша країна - член Європейського мовного союзу. А вимагати від України безпрецедентних рішень на догоду Росії і в порушення власного законодавства і, до речі, норм міжнародного права – безпрецедентно і неприйнятно", - сказав В.Кириленко в ефірі Українського радіо, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

Він знову наголосив, що Україна дотримується не лише своїх законів, а й міжнародних, тоді як російська учасниця Юлія Самойлова порушила українське законодавство.

"Російська учасниця Юлія Самойлова, на жаль, порушила українське законодавство, виступаючи в анексованому Криму. Але Україна, коли йдеться про Крим, базується на всіх рішеннях всіх міжнародних організацій, і жодна міжнародна організація в світі не визнала анексію Криму. Тому ми не тільки наше українське законодавство захищаємо, а йі дотримуємося норм міжнародного права і захищаємо статус цього міжнародного права в Україні", - пояснив віце-прем'єр.

В.Кириленко зазначив, що якщо Росія приїде з іншим учасником на конкурс, то їм, як і всім іншим делегаціям, буде гарантовано безпеку, нормальний прийом та перебування. В іншому разі Україна проведе Євробачення для 42 країн, зауважив віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю.Самойлову з піснею "Flame is Burning". Вона з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на 3 роки в'їзду в країну Ю.Самойловій, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

В Європейській мовній спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб усі конкурсанти змогли взяти в ньому участь.

23 березня EBU запропонувала брати участь Ю.Самойловій у конкурсі Євробачення за допомогою відеомосту. Але Перший канал відхилив пропозицію EBU про дистанційну участь Ю.Самойлової, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки згідно з регламентом.

Пізніше видання Oikotimes повідомило про лист генерального директора EBU Інгрід Дельтенре (Ingrid Deltenre). Вона нібито заявила, що якщо ситуація з участю представниці від Росії Ю.Самойлової у конкурсі Євробачення-2017 не буде вирішена, то це поставить під загрозу подальшу участь України в конкурсі. В її листі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, текст якого опублікувало видання Oikotimes (лист датований 23 березня, а опублікована копія - 27 березня) звучить заклик втрутитися в ситуацію з забороною Ю.Самойловій на в'їзд в Україну і зробити можливим її приїзд до Києва у травні.