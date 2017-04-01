Україна зменшила заявку на імпорт газу зі Словаччини в 4,1 разу – до 10 млн куб. м на добу

Україна зменшила заявку на імпорт 1 квітня природного газу з боку Словаччини в 4,1 разу – з 41,4 млн куб. м, які поставлялися в останні дні березня, до 10 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними оператора газотранспортної системи Словаччини Eustream, протягом 1-31 березня Україна імпортувала за цим маршрутом 1,23 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося, наприкінці лютого головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив про плани компанії в квітні суттєво зменшити обсяги імпорту газу.

У зв'язку з цим "Нафтогаз" запросив зацікавлені компанії до використання в квітні 2017 року вільних газотранспортних потужностей, заброньованих компанією в пункті Будинце на українсько-словацькому кордоні.

НАК готовий запропонувати постачальникам гнучкий механізм взаємодії залежно від обсягів і термінів поставок газу. У запиті необхідно зазначити очікуваний обсяг газотранспортних потужностей, а також шиппер-код постачальника в системі оператора газотранспортної системи Словаччини Eustream, a.s.

За наявності вільних потужностей у зазначений період "Нафтогаз" надішле контрагенту перелік документів, необхідних для проведення процедури перевірки контрагента, та проект угоди про конфіденційність. Після виконання цих процедур НАК надасть контрагенту відповідну комерційну пропозицію.

Україна в січні-лютому 2017 року збільшила імпорт природного газу на 30% (на 651,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 2 млрд 819,8 млн куб. м. Зокрема з боку Словаччини в січні-лютому було імпортовано 2 млрд 407,8 млн куб. м, Угорщини – 179,9 млн куб. м, Польщі – 232 млн куб. м.

Україна в 2016 році скоротила імпорт природного газу на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) порівняно з 2015 роком – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.