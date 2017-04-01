Продовжено термін переоформлення "Картки киянина"

Київська міська рада внесла зміни в міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, згідно з рішенням, перехід на використання "Картки киянина" перенесено з 1 квітня на 1 грудня 2017 року.

"Так, власники картки, які не встигли її замінити, мають додатково 8 місяців для переоформлення, при цьому не втрачаючи пільги на проїзд у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація також наголошує, що на період до 1 грудня 2017 представники пільгових категорій мають користуватися виключно оригіналами свідоцтв для безкоштовного проїзду в міському транспорті.

Ознайомитися з переліком пільгових категорій громадян, яким надається право на безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті, можна за посиланнями на сайтах: КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен".