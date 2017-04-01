Перший заступник глави АП Ковальчук задекларував 274 тис. грн зарплати у 2016 р.

Перший заступник голови Адміністрації президента України Віталій Ковальчук у 2016 році отримав 274 тис. грн доходів у вигляді зарплати.

Відповідно до електронної декларації, перший заступник голови АП задекларував гараж у Києві в 82 кв. м. За дружиною В.Ковальчука, зокрема, значаться квартира у Києві 200 кв. м, а також два паркомісця в Києві, їм спільно належать дві земельні ділянки - 504 кв. м і 1500 кв. м в Обухівському районі Київської області, будинок в Козині (Обухівський район) 1143 кв. м.

У В.Ковальчука та його дружини, згідно з декларацією, є цінні годинники, ювелірні вироби, картини. Також у дружини В.Ковальчука є два автомобілі Toyota RAV 4 (2003 р.в.) і Toyota Landcruiser (2014 р.в.).

У першого заступника голови АП з нематеріальних активів є знак для товарів і послуг, грошей на банківських рахунках і готівки, згідно з декларацією, у нього немає. Однак за дружиною числиться готівка - майже 300 тис. доларів, 212 тис. євро і 273 тис. грн.