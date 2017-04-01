Події

14:58 01.04.2017

Перший заступник глави АП Ковальчук задекларував 274 тис. грн зарплати у 2016 р.

Перший заступник голови Адміністрації президента України Віталій Ковальчук у 2016 році отримав 274 тис. грн доходів у вигляді зарплати.

Відповідно до електронної декларації, перший заступник голови АП задекларував гараж у Києві в 82 кв. м. За дружиною В.Ковальчука, зокрема, значаться квартира у Києві 200 кв. м, а також два паркомісця в Києві, їм спільно належать дві земельні ділянки - 504 кв. м і 1500 кв. м в Обухівському районі Київської області, будинок в Козині (Обухівський район) 1143 кв. м.

У В.Ковальчука та його дружини, згідно з декларацією, є цінні годинники, ювелірні вироби, картини. Також у дружини В.Ковальчука є два автомобілі Toyota RAV 4 (2003 р.в.) і Toyota Landcruiser (2014 р.в.).

У першого заступника голови АП з нематеріальних активів є знак для товарів і послуг, грошей на банківських рахунках і готівки, згідно з декларацією, у нього немає. Однак за дружиною числиться готівка - майже 300 тис. доларів, 212 тис. євро і 273 тис. грн.

ВАЖЛИВЕ

Стартувала урядова програма "Доступні ліки"

Україна зменшила заявку на імпорт газу зі Словаччини в 4,1 разу – до 10 млн куб. м на добу

Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі

Бойовики з опівночі 12 разів порушили режим тиші

Єдиний реєстр відшкодування ПДВ розпочне роботу 1 квітня - Порошенко

ОСТАННЄ

Кириленко зазначив у декларації зростання доходів у 2016 р. уп’ятеро і недобудований будинок дружини в 900 кв. м

Шимків задекларував у 2016 році 250 тис. грн зарплати, 420 тис. грн дивідендів і $225 тис. готівки

Продовжено термін переоформлення "Картки киянина"

У Київ прийде літнє тепло

РФ може взяти участь у Євробаченні-2017 з учасником, який не порушував українського законодавства – Кириленко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4517.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА