Події

15:01 01.04.2017

Шимків задекларував у 2016 році 250 тис. грн зарплати, 420 тис. грн дивідендів і $225 тис. готівки

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків отримав у 2016 році доходи у вигляді зарплати у 250 тис. грн і 420 тис. грн дивідендів.

Згідно з даними електронної декларації, у Д.Шимківа є дві квартири в Києві (182 і 123 кв. м), автостоянка на 15 кв. м, квартира у Львові 51 кв. м.

У заступника глави АП і його дружини є колекція годинників, у дружини - два автомобілі Audi, також у Д.Шимківа є акції Microsoft Corporation.

Зарплата дружини Д.Шимківа у 2016 році перевищила 4 млн грн.

На рахунках у різних банках у заступника голови АП є кошти - 137 тис. грн, 22 тис. доларів, 20 тис. доларів, 13 тис. євро, готівки - 225 тис. доларів, ще 150 тис. доларів він позичив третім особам.

ВАЖЛИВЕ

Стартувала урядова програма "Доступні ліки"

Україна зменшила заявку на імпорт газу зі Словаччини в 4,1 разу – до 10 млн куб. м на добу

Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі

Бойовики з опівночі 12 разів порушили режим тиші

Єдиний реєстр відшкодування ПДВ розпочне роботу 1 квітня - Порошенко

ОСТАННЄ

Кириленко зазначив у декларації зростання доходів у 2016 р. уп’ятеро і недобудований будинок дружини в 900 кв. м

Перший заступник глави АП Ковальчук задекларував 274 тис. грн зарплати у 2016 р.

Продовжено термін переоформлення "Картки киянина"

У Київ прийде літнє тепло

РФ може взяти участь у Євробаченні-2017 з учасником, який не порушував українського законодавства – Кириленко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА