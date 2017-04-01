Шимків задекларував у 2016 році 250 тис. грн зарплати, 420 тис. грн дивідендів і $225 тис. готівки

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків отримав у 2016 році доходи у вигляді зарплати у 250 тис. грн і 420 тис. грн дивідендів.

Згідно з даними електронної декларації, у Д.Шимківа є дві квартири в Києві (182 і 123 кв. м), автостоянка на 15 кв. м, квартира у Львові 51 кв. м.

У заступника глави АП і його дружини є колекція годинників, у дружини - два автомобілі Audi, також у Д.Шимківа є акції Microsoft Corporation.

Зарплата дружини Д.Шимківа у 2016 році перевищила 4 млн грн.

На рахунках у різних банках у заступника голови АП є кошти - 137 тис. грн, 22 тис. доларів, 20 тис. доларів, 13 тис. євро, готівки - 225 тис. доларів, ще 150 тис. доларів він позичив третім особам.