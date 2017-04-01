Порошенко чекає президента Ірландії з офіційним візитом цього року

Президент України Петро Порошенко привітав колегу з Ірландії Майкла Хіггінса з 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Користуючись нагодою, підтверджую своє запрошення здійснити офіційний візит в Україну цього року, щоб разом відзначити ювілейну дату двосторонніх відносин", - йдеться у привітанні.

П.Порошенко подякував М.Хіггінсу за те, що Ірландія підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.