Події

16:53 01.04.2017

Порошенко чекає президента Ірландії з офіційним візитом цього року

Президент України Петро Порошенко привітав колегу з Ірландії Майкла Хіггінса з 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Користуючись нагодою, підтверджую своє запрошення здійснити офіційний візит в Україну цього року, щоб разом відзначити ювілейну дату двосторонніх відносин", - йдеться у привітанні.

П.Порошенко подякував М.Хіггінсу за те, що Ірландія підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

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