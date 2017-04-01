Події

17:14 01.04.2017

Мінфін запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ

Міністерство фінансів України в суботу, 1 квітня, запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), він буде доступний з 3 квітня.

"1 квітня Мінфін запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ. Зараз відбувається наповнення реєстру інформацією. ...він буде доступний у перший робочий день квітня, 3-го числа. Тепер кожен підприємець зможе в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі перебуває його платіж", - повідомляється на сайті Мінфіну.

У свою чергу, міністр фінансів Олександр Данилюк написав про запуск реєстру на своїй сторінці у "Фейсбуці": "Ми запускаємо відкритий електронний реєстр відшкодування ПДВ. Щоб ви розуміли, 50-60% всієї корупції в Державній фіскальній службі було пов'язано саме з непрозорим відшкодуванням цього податку підприємцям".

За його словами, цей процес ніхто не міг контролювати, і ні в кого, крім обмеженого кола "державників" ДФС, не було доступу до інформації".

"Реєстр запущений, відбувається його наповнення інформацією. Працюємо у вихідні для того, щоб з понеділка реєстр уже був доступний на офіційному сайті. Далі триватиме робота із вдосконалення реєстру на основі відгуків бізнесу", - пояснив О.Данилюк.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що автоматичний реєстр відшкодування ПДВ на сайті Міністерства фінансів має почати працювати в повному обсязі з 1 квітня 2017 року.

"Ми не просто повинні відкрити цей реєстр, але зробити так, щоб черговість відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання була абсолютно прозорою. Раніше подав на відшкодування, раніше отримав. Кожне втручання в реєстр і електронну програму є кримінальним злочином", - сказав П.Порошенко, додавши, що реєстр поки що перебуватиме "в тестовому режимі, на три місяці".

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