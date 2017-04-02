Події

11:32 02.04.2017

Постпред США при ООН заявляє, що Трамп не просив її уникати критики на адресу РФ

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що президент країни Дональд Трамп не давав їй вказівок утримуватися від критики щодо Росії, повідомляє в неділю телеканал Ей-Бі-Сі.

"Президент жодного разу не телефонував мені і не казав: "Не критикуй Росію", жодного разу не зателефонував і не сказав, що мені говорити", - сказала Н.Гейлі в ефірі телеканалу Ей-Бі-Сі.

На запитання про те, чи варто самому Д.Трампу критикувати Москву, Н.Гейлі відповіла: "Це роблю я". При цьому вона нагадала, що у президента "є багато справ".

Раніше в березні Н.Гейлі заявила, що ситуація з обвинуваченням на адресу росіян, зокрема співробітників ФСБ, в зламі облікових записів Yahoo свідчить, що США ніколи не повинні довіряти Росії, загрозу з боку РФ не слід сприймати легковажно.

"Приймайте це серйозно. Ми не можемо довіряти Росії. Ми ніколи не повинні довіряти Росії", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу NBC News, прокоментувавши звинувачення в кібератаках на сайти Yahoo, висунуті Мін'юстом США на адресу чотирьох росіян, зокрема двох співробітників спецслужб.

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