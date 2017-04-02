У суботу ввечері в Дубні вбили адвоката і поранили "свободівця"

У суботу ввечері в Дубні Рівненської області дістала смертельних поранень жінка, а також був поранений її чоловік, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Рівненській області.

"1 квітня, близько 20.00 в поліцію надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубна, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранений чоловік", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Правоохоронці, які виїхали за викликом, побачили на місці події мертву 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували в лікарню.

За інформацією місцевої газети "Рівне вечірнє", в суботу ввечері на вулиці Жуковського стріляли в адвоката і кандидата на міського голову м. Дубна на минулих виборах Віту Шаблій.

"Під час стрільби також поранили "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції", випливає з інформації на сайті видання.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.