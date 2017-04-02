За минулу добу бойовики 37 разів порушили режим тиші

Незаконні збройні формування за суботу 37 разів порушили режим тиші, внаслідок обстрілів четверо українських військових дістали поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж всієї лінії розмежування російсько-окупаційні війська здійснювали провокаційні обстріли позицій ЗС України. За минулу добу противник 37 разів порушив режим тиші. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримували режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Четверо українських захисників дістали поранень", – йдеться в повідомленні на сторінці штабу в "Фейсбуці" в неділю вранці.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямі. З міномета калібру 82-мм бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ в районі Березового. З озброєння БМП і стрілецької зброї гатили в морських піхотинців поблизу Широкиного. Із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Водяному. А українські позиції поблизу Березового, Павлополя і Гнутового були обстріляні з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямі з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, озброєння БМП і стрілецької зброї бойовики накривали вогнем опорні пункти ЗСУ поблизу Луганського. З мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Авдіївки. По позиціях в Верхньоторецькому вівся вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілювали захисників Кам'янки. Поблизу Авдіївки, Верхньоторецького і Майорська активно діяли снайпери бойовиків, а по українських позиціях поблизу Троїцького вогонь вівся зі стрілецької зброї.

На луганському напрямі бойовики виявляли мінімальну активність. Позиції поблизу Станиці Луганської обстрілював снайпер.