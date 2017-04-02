Пожеж на території Балаклії не зафіксовано, триває розмінування території

На території м. Балаклія та сусідніх населених пунктів станом на ранок неділі пожеж не зафіксовано, рятувальники продовжують розмінування в радіусі 10 км, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 08.00 2 квітня пожеж на території м.Балаклія та прилеглих населених пунктів унаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Триває нетехнічне обстеження території прилеглої до м.Балаклія в радіусі 10 км і розмінування сільськогосподарських угідь", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю.

Також рятувальники організували проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з місцевим населенням про правила поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Роздано 7 тис. пам'яток щодо дій населення в разі виявлення ВНП.

Крім того, проведено інструкторсько-методичне заняття з педагогічним складом навчальних закладів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з дітьми про правила поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів.

У понеділок у всіх школах міста і району навчальний процес розпочнеться з уроку безпеки життєдіяльності щодо дотримання правил безпеки при виявленні підозрілих і вибухових пристроїв.

До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 100 піротехніків і 36 одиниць спеціальної техніки (20 піротехнічних розрахунків).

Для обігріву постраждалого населення та організації дворазового гарячого харчування ДСНС розгорнуто пункт обігріву (на вул. Арсенальна, куди звернулося 1249 осіб (1 квітня - 188 осіб).

У ДСНС повідомили, що завершується відновлення газопостачання м. Балаклія. Залишилося підключити близько 340 абонентів де відсутні власники або забиті вентиляційні канали, триває робота з прочищення та відновлення вентиляційних каналів. Відновлено теплопостачання міста, за винятком військового містечка.

Тривають відновлювальні роботи в 34 багатоповерхових будинках, в 1 школі, 1 дитячому садку та 1 установі охорони здоров'я (встановлення нових вікон, ремонт дахів). Відновлено покрівлю у 7 приватних будинках та 1 школі.

Місцевими органами влади організовано одноразове гаряче харчування жителів найбільш постраждалих районів м. Балаклія, здійснюється адресна роздача продуктових наборів (1 квітня роздано 1 тис. продуктових наборів).

Також надається гуманітарна допомога постраждалому населенню у вигляді будівельних матеріалів (роздано 143 тонни) та продуктів харчування (роздано 76 тонн). Представниками ДСНС спільно з місцевими комунальними службами проведено генеральне прибирання Балаклеї та прилеглих населених пунктів. Організовано вивіз будівельного сміття, залишків віконних рам і шиферу, прибирання прибудинкових територій та вулиць міста. Загалом залучалося понад 300 осіб та 18 од. техніки, з них від ДСНС – 104 людини. та 8 од. техніки.

У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угрупування сил загальною кількістю 986 осіб і 129 одиниць техніки, зокрема від ДСНС - 201 людина особового складу та 61 одиниця спеціальної та пожежної техніки.