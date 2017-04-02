У суботу в зоні АТО були поранені четверо українських військових

У зоні АТО протягом минулої доби, 1 квітня, четверо українських військовослужбовців дістали поранень повідомляє речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Але четверо військовослужбовців дістали поранень. Зокрема, троє з них постраждали внаслідок підривів на вибухових пристроях, і ще один - внаслідок ворожого обстрілу", - розповів О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

Спікер Міноборони нагадав, що 1 квітня був першим днем припинення вогню, введеного відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи в Мінську. При цьому, за його словами, бойовики не дотримувалися режиму тиші. "Незважаючи на певну деескалацію, ворог здійснив 37 обстрілів у всіх напрямках, зокрема 5 - мінометних", - повідомив О.Мотузяник.

На донецькому напрямі бойовики здійснили 13 обстрілів, 3 - з важкого озброєння. Більше половини з них припало на м. Авдіївку та його околиці. "У Луганському бойовики застосовували міномети і бронетехніку. Також бойовики відкривали вогонь у Майорську, Верхньоторецькому та Кам'янці. У Донецькому аеропорту було спокійно", - сказав спікер Міноборони.

На маріупольському напрямі з боку бойовиків в суботу було 22 обстріли, з них 2 - з важкого озброєння. "Близько 2/3 ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Однак слід зазначити, що вперше за багато місяців на цих рубежах окупанти застосовували важке озброєння", - зазначив О.Мотузяник.

За його словами, в Красногорівці і Березовому бойовики здійснили по одному мінометному обстрілу. За останніми даними правоохоронців, унаслідок нещодавнього обстрілу Красногорівки бойовики пошкодили 7 приватних будинків.

На луганському напрямі бойовики двічі порушили режим тиші - біля залізничної станції Донець в смт Станиця Луганська та у смт Троїцьке біля Попасної.

Крім того, О.Мотузяник повідомив, що під час розмінування позицій одного з підрозділів ЗСУ в Донецькій області правоохоронці знайшли протипіхотну міну ПМН-2 "явно російського виробництва", заборонену в Україні згідно з умовами підписаної та ратифікованої Оттавської конвенції.