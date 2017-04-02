ростій українських хімпідприємств і скорочення постачань "Єврохіму" призвели до дефіциту азотних добрив на ринку України в 34%

Простій українських хімічних підприємств і скорочення постачань з боку російського "Єврохіму" призвели до дефіциту добрив азотної групи на ринку України 34% (в перерахунку на діючу речовину), свідчать дані дослідження Федерації роботодавців України, проведеного спільно з Союзом хіміків.

"Розмір дефіциту аміачної селітри оцінюється у 25%, за КАС – у 39%, карбаміду в 40%. У перерахунку на діючу речовину (азот), дефіцит становить 34%", - вважають автори дослідження.

Як зазначено в документі, крайній термін внесення добрив під час нинішньої посівної – 25-30 квітня. До цього терміну дефіцит має бути заповнено, інакше він призведе до серйозного зниження врожайності.

"Для успішної посівної, щоб хоча б вийти на результати внесення добрив 2016 року, необхідно виробити ще 275 тис. тонн аміачної селітри (25% для завершення кампанії), 180 тис. тонн КАС (45% від норми) і 220 тис. тонн карбаміду (36% від норми). Сумарно в діючій речовині (азоті) необхідно допоставити на ринок 245 тис. тонн, що становить близько 33% від обсягу, необхідного для внесення", - уточнюється в дослідженні Федерації роботодавців України і Союзу хіміків.

На думку експертів, дефіцит на українському ринку фізично не може бути заповнений за рахунок поставок із РФ.

"Максимальні обсяги зафіксованих поставок з РФ в період попередніх весняних посівних для аміачної селітри становили 80 тис. тонн (одноразово, в лютому 2015 р.) при місячному рівні споживання в 200 тис. т; карбаміду: 80 тис. тонн при місячному рівні потреби до 140 тис. тонн; КАС: 50 тис. тонн. Транспортування КАС на початку весняної кампанії обмежене погодними умовами і специфікою зберігання (наявність ємностей для зливу)", - йдеться в даних дослідження.

Українські виробники мінеральних добрив зупинили роботу 7 березня 2017 року через обмеження подачі газу на підприємства. Починаючи з серпня 2016 року підприємства неодноразово зупинялися через поставки на ринок добрив з Росії. У грудні 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі визнала, що постачання добрив з Росії здійснювалося за демпінговими цінами, і ухвалила рішення про введення з березня 2017 року антидемпінгових мит. Однак у лютому 2017 року введення антидемпінгових мит було перенесено на червень 2017 року.

Таким чином, за висновками Федерації роботодавців України і Союзу хіміків, для вирівнювання ситуації на ринку і задоволення попиту на добрива необхідний невідкладний запуск щонайменше двох українських хімічних підприємств – виробників міндобрив, а також набуття чинності рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення антидемпінгових мит відносно російських добрив.

Потреба ринку України в мінеральних добривах азотної групи і дефіцит станом на 25 березня 2017 року (дані – "Маркер Груп", підприємств і Держстатслужби, наведено в дослідженні):

Аміачна селітра КАС Карбамід

Обсяг споживання в 2016 р., тис. тонн продукту 1726 621 941

Потреба ринку для весняної кампанії, тис. тонн продукту 1105 360 640

Потреба ринку для весняної кампанії, тис. тонн дій. реч 380 97 269

Імпорт листопад-грудень 2016, тис. тонн продукту 78 50 103

Імпорт січень-лютий 2017 р., тис. тонн продукту 113 82 164

Відвантаження добрив з українських заводів, листопад-грудень 2016, тис. тонн продукту 315 47 70

Відвантаження добрив з українських заводів, січень-березень 2017, тис. тонн продукту 321 41 45

Дефіцит, тис. т. продукту 278 140 258

Дефіцит, % 25% 39% 40%

Дефіцит діючої речовини, % 34%