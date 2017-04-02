Убивця Вороненкова на початку березня відвідував Донецьк всупереч закону

Вбивця екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова Павло Паршов, звільнений раніше з лав Національної гвардії України, відвідував контрольований бойовиками Донецьк при тому, що закон забороняє це робити, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми ідентифікували застреленого охоронцем вбивцю. Він був раніше національним гвардійцем українського Міністерства внутрішніх справ. 6 березня злочинець перебував на тимчасово окупованій території і, між іншим, точно в Донецьку. Це дало привід президенту і мені припустити, що за злочином стоїть Росія. Національним гвардійцям, також колишнім, заборонено перебувати на цій території", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю німецькому журналу "Bild", опублікованому в суботу.

"У кілера були зв'язки з терористами на неконтрольованій наразі Україною території. Я не кажу, що кілер був російським агентом. Але він міг ним бути... під час перебування в лавах української Національної гвардії. Коли ми затримаємо його спільників, будемо знати більше", - додав він.

Генпрокурор нагадав, що екс-депутат російського парламенту планував створити в Києві центр опору для викриття корупції у ФСБ РФ, і це було мотивом для російської сторони в його ліквідації "При цьому йшлося про торгівлю наркотиками. Він сказав це також публічно", - наголосив він.

Ю.Луценко також зазначив, що Д.Вороненков був убитий "не через свідчення, які він вже надав, а через свідчення, які він ще мав надати".