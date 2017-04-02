Луценко заявляє про принципову неможливість генеральної амністії бойовиків

Генеральна амністія бойовиків, що діють на сході України, неможлива, її можна надавати лише індивідуально в окремих випадках, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Амністія може бути надана в Україні лише індивідуально. І вона може бути надана лише у випадках, які взагалі підпадають під амністію. За українським законодавством вбивства, катування, зґвалтування, тяжкі тілесні пошкодження та викрадення людей не підпадають під можливість надання амністії", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю німецькому журналу Bild, опублікованому в суботу, коментуючи п.5 мінських угод про врегулювання ситуації на сході України, який вимагає ухвалення закону, що забороняє переслідування і покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі.

"Якщо цей пункт Мінських угод має бути виконаним, ми будемо перевіряти клопотання кожної окремої особи, яка бажає отримати амністію. Якщо суд встановить, що особа не вчиняла перелічених злочинів, суд може помилувати особу", - додав генпрокурор.

Коментуючи вимогу Німеччини і Франції, які підписали мінські угоди, про генеральну амністію всіх задіяних сепаратистів, Ю.Луценко заявив: "Якщо 10 тис. збройних російських військових справді залишать Донбас і, нарешті, залишать нас у мирі, тоді є питання, що ми будемо робити з 40 тис. українських сепаратистів, які залишаються... Я, як генеральний прокурор, можу діяти лише в рамках українського закону".

"Тут не може бути генеральної амністії... 40 тис. повинні скласти зброю та подати індивідуальне клопотання про амністію. Вони повинні визнати свою провину і просити амністії. Тоді ми в кожному випадку будемо перевіряти, чи є (за ними – ІФ) тяжкі злочини, роблять амністію неможливою. Більшості це не стосується, і вони можуть бути помилувані. Але для осіб, які розпалювали цю війну, які особисто оточили себе вбивцями, це є неможливим", - наголосив генпрокурор.

"Ми маємо докази того, що сепаратисти скальпували людей, відрізали їм руки та ноги і ховали їх живцем. Чи справді Ви вірите, що ми можемо надати амністію таких особам?!", - додав Ю.Луценко.