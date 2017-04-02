Утримання підозрюваних із Донбасу без звинувачення пов'язане із затягуванням їх обміну – Луценко

Обмін полоненими з бойовиками наразі не здійснюється з вини бойовиків, однак, щоб це було можливо, підозрювані з окупованих територій утримуються під слідчим арештом без висунення звинувачення, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми вже пережили кілька успішних хвиль обміну полоненими. Цього більше не відбувається. Ми маємо список, але через брак волі з боку сепаратистів обмін не може відбутися", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю німецькому журналу Bild, опублікованому в суботу.

Коментуючи п. 6 мінських угод про врегулювання ситуації на сході України, який вимагає звільнення і обміну всіх заручників і утримуваних осіб, він сказав: "Проблема в наступному: якщо я хочу передати особу іншій стороні, щодо якої ведеться розслідування, то я маю спочатку закрити провадження... Особи, які вже були засуджені, можуть бути помилувані, потім обміняні... Але якщо обмін не відбудеться ні завтра, ні через тиждень, ні через місяць, то ми маємо проблему, оскільки ми не можемо ні відпустити людину, ні утримувати її".

"Якщо ми не знаємо, коли сепаратисти погодяться на обмін, і нам доведеться півроку чекати його, мені доведеться щоразу по-новому відкривати справу. Щодня отримуємо дзвінки, мовляв, готуємо обмін, і щодня я змушений закривати і потім знову відкривати справу. Якщо у мене буде гарантія, що обмін відбудеться тоді-то і тоді-то, я це зроблю. А якщо щоразу будуть переносити, ця особа продовжуватиме перебувати в сірій зоні", - пояснив генпрокурор.

Саме це, за словами Ю.Луценка, є поясненням того, що люди перебувають в камерах досудового слідства без оголошення звинувачення. При цьому він зазначив, що їх можуть відвідувати рідні, вони мають право отримувати подарунки і виходити на прогулянку. "Ми не можемо стверджувати те саме про наших людей, яких утримують сепаратисти", - наголосив генпрокурор.

За його словами, з метою майбутнього обміну без висунення звинувачення наразі утримується близько 100 осіб.

Ю.Луценко наголосив, що питання обміну полоненими – не політичне, а практичне, але зазначив, що його "Кремль використовує як політичну зброю".