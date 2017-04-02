Луценко: Конфлікт із НАБУ пов'язаний із його нездатністю розслідувати всі справи, які йому має бути передано за законом

Суть конфлікту між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) полягає в тому, що НАБУ не має ресурсів і можливості розслідувати всі справи, які Генпрокуратура має передавати йому за законом, заявляє генпрокурор Юрій Луценко.

"Проблема в тому, що моя установа набагато більша за НАБУ. У мене 10 тис. співробітників, з них 800 - слідчих. У НАБУ - 220 детективів. Разом ми відповідаємо за 150 тис. державних чиновників, а наразі в роботі перебуває 1,2 млн справ... У чому полягає конфлікт з НАБУ? Фінансовий критерій зловживання для передання справи в НАБУ дуже низький - від 30 тис. євро... При цьому я маю передати НАБУ тонну паперів -матеріали слідства. А там лише 220 детективів і 30 прокурорів. Якби я передавав усі, то НАБУ просто не витримало б ", - сказав Ю.Луценко в інтерв'ю німецькому журналу Bild, опублікованому в суботу.

При цьому він наголосив, що налаштований на повномасштабне співробітництво з НАБУ і на доведення до суду справ щодо всіх осіб, яких НАБУ підозрює в корупційних діях. "І це підтверджує практика. З мого боку не було жодного випадку, коли б Генпрокуратура відмовляла в розслідуванні справи на запит НАБУ", - зазначив Ю.Луценко.

За словами генпрокурора, його критикували "не тому, що я не передавав їм (НАБУ – ІФ) окремі справи, а тому, що я висував обвинувачення проти суддів і політиків, якими вони хотіли займатися, але не могли через недостатнє кадрове забезпечення". "Тільки я підходжу до цього, вони наполягають, щоб їм віддали справу, але це неможливо. Мої співробітники заробляють в 20 разів менше, ніж детективи НАБУ. І якщо вони зловлять "велику рибу", то зазвичай прагнуть власноруч передати таку справу до суду, щоб, принаймні, отримати схвальну оцінку. У цьому полягає конфлікт", - пояснив він.

За словами Ю.Луценка, рішення знайдено. "Ми зараз створюємо спільні групи розслідування і спільні прокуратури. Я їм пропоную справу, а вони думають, чи хочуть вони її розслідувати. Якщо хочуть – будуть зобов'язані, якщо ні - то ні", - сказав він.

Таким чином генпрокурор виступив за внесення змін до закону про НАБУ, в розробці якого сам і брав участь.

"Нам треба не контролювати НАБУ, а співпрацювати з ним або навіть конкурувати в справі боротьби з корупцією. Отже, ми пропонуємо створення "аудит-моніторингу" з трьох людей, які мають контролювати НАБУ. Зараз триває справжня боротьба за те, хто стане цими аудиторами. НАБУ хоче, щоб це були його представники, а президент і більшість парламенту прагнуть, щоб це були нейтральні особи - поза НАБУ. Таким способом ми досягнемо більш об'єктивного контролю", - резюмував Ю.Луценко.