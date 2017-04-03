Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу відкрили вогонь поблизу патруля СММ ОБСЄ

Невстановлені бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької області вигукували образи на адресу патруля СММ ОБСЄ і відкрили вогонь з автомата, повідомляється в звіті місії.

Інцидент стався 2 квітня о 13.00 в п. Саханка. Автомобіль без знаків розрізнення з трьома чоловіками у військовій формі, проїжджаючи повз пост місії, знизив швидкість, водій відкрив вікно і три пасажири російською мовою вигукували образи на адресу СММ. Потім водій узяв у одного з пасажирів автомат (АК-47) і, утримуючи кермо колінами, висунув його з вікна і зробив два постріли в повітря. Під час інциденту автомобіль продовжував рух у бік н. п. Ужівка.

Після повернення патруля на базу в Маріуполі, СММ в установленому порядку повідомила про подію Спільний центр із контролю і координації.