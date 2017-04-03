Кабмін на засіданні в понеділок має намір затвердити середньостроковий план пріоритетних дій до 2020 року і план на 2017

Кабінет Міністрів України на засіданні в понеділок, 3 квітня, має намір затвердити середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року та плану на 2017 рік.

Згідно з порядком денним засідання, розміщеним на сайті уряду, це питання представить перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Це єдине питання в порядку денному засідання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 10:00.

Як повідомлялося, 28 грудня 2017 року Кабмін представив проект середньострокового плану пріоритетних дій до 2020 року.