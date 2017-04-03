Подача води до Авдіївки здійснюватиметься за графіком

Станом на 8.30 в Авдіївці (Донецька область) як і раніше відсутнє централізоване електропостачання, але резервуар із запасами води повністю заповнений і водопостачання здійснюватиметься за графіком.

"Авдіївка. Станом на 8.30 ремонтні бригади готові до виконання робіт. Резервуар заповнений повністю, водопостачання здійснюватиметься за графіком", - йдеться в повідомленні, опублікованому в записі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) в "Твіттері".

Як повідомлялося, Авдіївка неодноразово залишалася без електроенергії в результаті обстрілу з боку бойовиків і пошкодження ліній електропередач у результаті потрапляння снарядів. 29 березня, близько 19.00 Авдіївка знову була знеструмлена.

У ДСНС інформували, що станом на 7.00 30 березня Авдіївка, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) і ДФС були знеструмлені через пошкодження напередодні високовольтної ЛЕП 110 кВ. "Водопостачання міста тимчасово призупинено. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі АКХЗ. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м", - повідомили у відомстві, додавши, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від восьми генераторів служби.

Енергетики подали до Спільного центру контролю і координації (СЦКК) заявку про отримання гарантій безпеки з обох сторін для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач "Макіївка-АКХЗ".

У суботу вранці у відомстві повідомили про узгодження заявки на виконання ремонтних робіт у Спільному центрі з координації і контролю (СЦКК). "Бригади підуть з двох сторін лінії електропередач і на підстанцію Донецької фільтрувальної станції", - повідомили в МінТОТ.

Проте пізніше з'явилося повідомлення, що ремонтні роботи були припинені через обстріли в районі ДФС. "На 17.00 ремонтні бригади розпочали роботу, але припинили її через черговий обстріл. За умови тиші завтра роботи продовжаться", - розповіли в міністерстві.

Станом на 10:00 неділі ремонтні бригади розпочали ремонтно-відновлювальні роботи

Станом на вечір неділі електропостачання в Авдіївці не відновлено, а воду подають за графіком.