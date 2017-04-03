НАЗК судитиметься з ДП "УСС" за неякісне виконання обов'язків адміністратора системи е-декларацій

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Корчак Наталія заявила, що Агентство має намір 3-4 квітня подати до суду на державне підприємство "Українські спеціальні системи" ("УС") за неякісне виконання обов'язків системного адміністратора системи електронних декларацій.

"Ми подаватимемо до суду на системного адміністратора щодо застосування до них штрафних санкцій, пов'язаних зі збоями в функціонуванні системи електронного декларування, а в суді ми в усьому розберемося", - сказала Н.Корчак журналістам перед засіданням Кабінету Міністрів України в понеділок у Києві.

Голова НАЗК вважає, що в рамках судового розгляду можливо дізнатися, чи були з боку ДП "УСС" вжиті всі засоби для забезпечення роботи системи е-декларування.

Вона уточнила, що в планах подати позов орієнтовно 3-4 квітня.