Українські прикордонники заборонили на три роки в'їзд до країни російській гумористці Олені Воробей

Українські прикордонники не впустили до країни російську естрадну виконавицю Олену Воробей, яка прямувала до України для участі у виставі.

"Держприкордонслужба України прийняла рішення заборонити їй і ще одному члену творчої групи в'їзд на територію України на три роки", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Він додав, що це рішення пов'язане з тим, що росіянка в порушення законодавства відвідувала окупований Крим.

Сама О. Воробей розмістила звернення в своєму Instagram, в якому повідомила, що перебуває в аеропорту "Київ" і її не пускають до України. Вона також вибачилася перед людьми, які вже купили квитки на виставу з її участю.