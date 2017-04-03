Події

10:36 03.04.2017

Українські прикордонники заборонили на три роки в'їзд до країни російській гумористці Олені Воробей

Українські прикордонники не впустили до країни російську естрадну виконавицю Олену Воробей, яка прямувала до України для участі у виставі.

"Держприкордонслужба України прийняла рішення заборонити їй і ще одному члену творчої групи в'їзд на територію України на три роки", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Він додав, що це рішення пов'язане з тим, що росіянка в порушення законодавства відвідувала окупований Крим.

Сама О. Воробей розмістила звернення в своєму Instagram, в якому повідомила, що перебуває в аеропорту "Київ" і її не пускають до України. Вона також вибачилася перед людьми, які вже купили квитки на виставу з її участю.

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