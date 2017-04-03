Події

10:52 03.04.2017

Правоохоронці виявили розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту "Бориспіль"

Співробітники Служби безпеки України спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Чиновники аеропорту уклали з комерційною структурою контракт вартістю понад 90 млн грн на будівництво насосно-фільтраційної станції пально-мастильних матеріалів. Станція належить до об'єктів критичної інфраструктури, а її будівництво затверджено планом розвитку аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, оприлюдненому в понеділок.

Правоохоронці встановили, що менеджмент держпідприємства наприкінці 2015 р. перерахував бізнесменам понад 28 млн грн авансового платежу. Співробітники спецслужби задокументували, що будівництво об'єкта досі не розпочато. Державні кошти через низку фіктивних фірм виведені організаторами угоди у "тінь".

Під час обшуків в офісних приміщеннях аеропорту та комерційних структурах оперативники СБ України виявили печатки фіктивних фірм, комп'ютери з установленими системами "Клієнт-Банк" і вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, що свідчить про незаконне привласнення грошей аеропорту "Бориспіль".

Накладено арешт на рахунки комерційних підприємств, які були задіяні в проведенні фінансової операції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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