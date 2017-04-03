Україна увійшла в квітень з запасами до ПСГ понад 8,2 млрд куб. м газу

Україна увійшла у квітень 2017 року із запасами природного газу в обсязі 8 млрд 217,97 млн куб. м, що на 44,2% (на 6 млрд 514,06 млн куб. м) менше, ніж на початок опалювального сезону 2016/2017 рр. (13 жовтня).

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укратрансгаз", 1 квітня закачування газу до сховища перевищило його відбір на 6,64 млн куб. м за зниження імпорту газу з 55,125 млн куб. м 31 березня – до 15,337 млн куб. м 1 квітня, що пов'язано із завершенням надання послуг із опалення в країні.

Найменші запаси газу в ПСГ у поточному опалювальному сезоні були зафіксовані 22 березня – 8 млрд 100,43 млн куб. м.

У березні-2017 відбір газу перевищив його закачування на 95,1 млн куб. м (в середньому відбір – 3,1 млн куб. м/добу), у лютому-2017 з ПСГ було піднято 1 млрд 571,53 млн куб. м (у середньому – 56,1 млн куб. м/добу), а в січні-2017 – 2 млрд 101,84 млн куб. м (в середньому – 67,8 млн куб. м/добу), у грудні-2016 – 1 млрд 568,64 млн куб. м (в середньому – 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді-2016 – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу). У жовтні-2016 з ПСГ було піднято 279,51 млн куб. м, закачано – 494,44 млн куб. м.

Як повідомлялося, в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року тановив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна почала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 роках з 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року з запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна почала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року з запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.