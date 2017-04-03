Порошенко в понеділок урочисто відкриє електронний реєстр відшкодування ПДВ

Президент України Петро Порошенко опівдні в понеділок урочисто відкриє єдиний публічний відкритий реєстр відшкодування податку на додану вартість, який згідно із законом має бути запущений з 1 квітня, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Думаю, з цього моменту ми зможемо говорити про те, що система запрацювала в інтересах економіки нашої держави, в інтересах українського бізнесу", – заявив він, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів у Києві в понеділок.

В. Гройсман нагадав, що десятиліттями ПДВ був тіньовим корупційним і податком, але внесені в минулому році зміни до законодавства відкрили можливості уряду створити систему, яка буде публічною, відкритою та ефективною.

Прем'єр подякував за своєчасний запуск системи міністра фінансів Олександра Данилюка, в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана і главу Держказначейства Тетяну Слюз, а також народних депутатів.

Мінфін заявив про запуск електронного реєстру 1 квітня, проте 2 квітня О. Данилюк повідомив про спроби зриву роботи нової системи. "Близько 11:00 ранку "поклали" систему Акредитованого центру сертифікації ключів у ДФС. Це безпрецедентна подія... За останніми даними, систему центру вдалося частково відновити. Продовжуємо наполегливо працювати, щоб відповідно до законодавства, завтра реєстри оприлюднити", - написав глава Мінфіну на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.