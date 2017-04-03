Держприкордонслужба України готується зустрічати вболівальників чемпіонату світу з хокею

Держприкордонслужба України проводить низку заходів з підготовки до зустрічі вболівальників чемпіонату світу з хокею, повідомляє прикордонвідомство в понеділок.

У прес-службі нагадали, що в 2016 році Україна виграла право приймати чемпіонат світу з хокею. Зокрема, в період з 22 до 28 квітня цього року в Києві відбудуться ігри першого дивізіону групи "А", в яких братимуть участь збірні команди Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії, Південної Кореї та України.

Згідно з інформацією, команди, уповноважені представники міжнародної федерації хокею та її партнери, а також інші акредитовані особи почнуть прибувати до Києва вже з середини квітня поточного року через пункт пропуску повітряного сполучення "Бориспіль".

"Крім того, очікується прибуття десятків тисяч вболівальників. При цьому прогнозується, що фани із зарубіжних країн активно користуватимуться пунктами пропуску для повітряного сполучення, автомобільними і залізничними пунктами пропуску, перш за все, на кордоні з країнами-членами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Прикордонвідомство, згідно з інформацією, в рамках підготовки до цього заходу відпрацьовує процедури прикордонного та митного контролю для гостей та учасників чемпіонату в пріоритетному порядку.

"Пропуск через державний кордон учасників чемпіонату здійснюватиметься у відповідності з вимогами чинного законодавства України у пріоритетному порядку за технологічним принципам, які застосовувалися під час масштабних міжнародних заходів "Євро-2012" та інших спортивних фіналів", - зазначили в прикордонному відомстві.

Ці технології передбачають спрощення порядку оформлення офіційних делегацій, організованих груп і гостей чемпіонату, а також роботу в аеропортах інформаційно-контактних пунктів.

У відомстві додали, що в аеропортах пропуск учасників та глядачів чемпіонату здійснюватиметься на пріоритетній основі через окремі коридори, біля трапа літака і під час їх руху. Крім того, в автомобільних пунктах пропуску оформлення відбуватиметься на окремих смугах руху. "При цьому активно застосовуватимуться системи попередньої обробки інформації про учасників чемпіонату", - йдеться в повідомленні.