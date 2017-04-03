Кабмін затвердив середньостроковий план пріоритетних дій до 2020 р. і план на 2017 р.

Кабінет Міністрів України затвердив середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року і план на 2017 рік.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок у Києві.

"Це операційний план і персональна відповідальність кожного міністра, щоб цей план був відкритим", - заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше зазначив, що план передбачає щоквартальні звіти міністерств про його виконання.

Як повідомлялося, 28 грудня 2017 року Кабмін представив проект середньострокового плану пріоритетних дій до 2020 року.